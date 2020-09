Sharon Stone pokazała zabawne nagranie z małpką z serialu „Ratched”. „Sprawdza mnie”

Wideo zostało nakręcone, gdy Sharon Stone po raz pierwszy spotkała się z małpką, która wcześniej pojawiała się na dużym ekranie między innymi w filmie „Piraci z Karaibów” u boku Jonny'ego Deppa i Geoffreya Rusha. „Kiedy się poznaliśmy” – napisała Stone w opisie do nagrania, dodając emotikonę serduszka.

– Sprawdza mnie, jak sądzę, pod kątem tego, czy mam wszy... doktorze Pablo... szuka wszystkich moich problemów i będziemy razem je naprawiać – mówi gwiazda na zamieszczonym nagraniu, gdy zwierzątko ogląda jej uszy, brwi i szyję. – Upewnia się, że dobrze się ze mną pracuje. Jak dotąd chyba jest nieźle – żartowała aktorka.

W rozmowie z „Town & Country” Stone przyznała, że początkowo nie chciała pracować z małpką, jednak twórca serii Ryan Murphy na to nalegał. – Powiedziałam: „Nie, Ryan, ja nie mogę mieć małpy” – opowiadała i dodała, że podkreśliła w rozmowie z reżyserem, że pracowała z lampartami w Afryce i z nimi czuje się dobrze. Ale Murphy nie odpuszczał. – Nie, na miłość Boską, to musi być małpa – miał odpowiedzieć aktorce. W końcu ustalili, że rolę otrzyma małpka znana z „Piratów z Karaibów” a Stone pozna ją najpierw dobrze we własnym domu.

QUIZ:

Quiz z serialu „Ratched”. Jak uważnie oglądałeś produkcję Netfliksa?