Co nowego na HBO GO w październiku? Masa świetnych, nowych produkcji. Zobacz pełną listę

„Kolor z przestworzy” – premiera 30 października

Tajemniczy meteoryt komplikuje życie rodziny, która postanawia porzucić miasto i przenieść się na wieś. Nicolas Cage w jednej z głównych ról.



„Dobre rady Johna Wilsona” – premiera pierwszego odcinka 29 października, kolejne w czwartki

Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



„To: Rozdział 2” – premiera 25 października

Dorośli członkowie „Klubu frajerów” powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.



„21 mostów” – premiera 25 października

Zhańbiony detektyw nowojorskiej policji próbuje ze wszystkich sił dorwać zabójców policjantów. Chadwick Boseman w głównej roli.



„Od nowa” – premiera 26 października o 3:00 rano, kolejne w poniedziałki

Nicole Kidman jako odnosząca sukcesy terapeutka, której z pozoru idealne życia z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Wychowane przez wilki” – premiera pierwszego odcinka 23 października, kolejne w piątki

Wyprodukowany przez Ridleya Scotta serial sci-fi opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie.



„Siempre, Luis” – premiera 22 października

Inspirujący portret emigranta z Puerto Rico, który przez ponad trzy dekady pomagał kształtować politykę Nowego Jorku.



„Trygonometria” – premiera pierwszego odcinka 19 października, kolejne w poniedziałki

Kameralny serial przedstawiający perypetie miłosnego trójkąta.



„Miasto niedźwiedzia” – premiera pierwszego odcinka 18 października, kolejne w niedziele

Opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały i ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Ekranizacja głośnego bestsellera Fredrika Backmana.



„Ślicznotki” – premiera 18 października

Jennifer Lopez jako doświadczona striptizerka, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street.



„Był sobie pies” II – premiera 17 października

Druga część opowieści o pociesznym psie, którego czekają nowe przygody.



„Dzika karta: Upadek radiowego pyskacza” – premiera 15 października

Historia popularnego nowojorskiego gospodarza radiowego, którego błyskotliwa kariera zakończyła się za sprawą uzależnienia od hazardu.



„Acasa, mój dom” – premiera 15 października

Po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu, romska rodzina zostaje zmuszona do przeniesienia się do wielkiego miasta. Nagroda za zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance.



„Małe kobietki”– premiera 11 października

Ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.



„Ucieczka z Pretorii” – premiera 10 października

Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze.



„Paskudy. UglyDolls” – premiera 10 października

Mieszkańcy spokojnego Uglyville wybierają się w podróż za górę, aby odkryć i zrozumieć miasteczko Perfection.



„Godność” –premiera pierwszego odcinka 8 października

Młody chilijski prokurator federalny dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Serial inspirowany prawdziwą historią.



„Dawka szczęścia” – premiera 8 października

Opowieść o skomplikowanym, pełnym nałogów życiu bułgarskiej dziennikarki Veseli Totevej.



„Doom Patrol” sezon 2. – premiera pierwszego odcinka 6 października

Drugi sezon komiksowego serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów.



„Mroczne wody” – premiera 4 października

Mark Ruffalo jako adwokat korporacyjny, który wytacza pozew przeciwko chemicznemu gigantowi.



„Lekcja miłości” – premiera 4 października

Historia o odwadze, miłości i pasji. Nagradzany film dokumentalny HBO Europe przedstawia historię Joli – kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą.



„Jakub, Mimmi i gadające psy” – premiera 3 października

Dziesięcioletni Jakub musi dogadać się ze swoją apodyktyczną kuzynką i bandą gadających psów, aby uchronić miejscowy park przed zniszczeniem.



„Replikanci” – premiera 2 października

Keanu Reeves jako naukowiec pragnący przywrócić do życia swoich bliskich, którzy zginęli w wypadku samochodowym.



„Agenci chaosu” – premiera pierwszego odcinka 1 października, kolejny w następny czwartek

Dwuczęściowy dokument o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.



„Powrót do Epipo” – premiera 1 października

Wyreżyserowany przez Judit Oláh film dokumentalny odsłaniający mroczne tajemnice kultowego węgierskiego letniego obozu dla dzieci i młodzieży.



„Paradise Hills” – premiera 1 października

Majętni rodzice wysyłają niepokorną nastolatkę do tajemniczej szkoły, w której mają zostać wyeliminowane wszystkie jej negatywne nawyki. Milla Jovovich w jednej z głównych ról.

