Shannen Doherty walczy z nowotworem. Są nowe informacje o jej stanie zdrowia

– Kontaktuje się z Shannen co kilka miesięcy, właściwie po to, żeby sprawdzić, co u niej, przywitać się – powiedział 51-latek w australijskim programie „Studio 10” . – Shannen to naprawdę twarda dziewczyna, Shannen jest i zawsze była wojowniczką. I wiem, że będzie dalej walczyć tak mocno, jak tylko będzie mogła. Ostatni raz, gdy z nią rozmawiałem, była w dobrym nastroju – poinformował Jason Priestley.

Na początku lutego 2020 roku Shannen Doherty, gwiazda seriali „Beverly Hills 90210” czy „Czarodziejki” poinformowała w rozmowie z ABC News, że ma nowotwór w czwartym, najwyższym stadium rozwoju. Aktorka z chorobą nowotworową zmaga się od 2015 roku. Kiedy Doherty martwiła się o swoje zdrowie, ze światem pożegnał się jej kolega z planu „Beverly Hills, 90210”, Luke Perry. – To było dla mnie tak dziwne – zostać zdiagnozowaną i usłyszeć, że ktoś, kto wydawał się zdrowy, odchodzi pierwszy – opowiadała. – To było naprawdę szokujące i jedynym, co mogłam zrobić, to uhonorować go, nagrywając ten serial. Wciąż nie zrobiłam wystarczająco dużo moim zdaniem – przyznawała.

Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie obserwują ją prawie 2 mln fanów, często zamieszcza zdjęcia ze wspólnych aktywności ze swoim mężem i przyjaciółmi.

Czytaj także:

Co nowego na HBO GO w październiku? Masa świetnych, nowych produkcji. Zobacz pełną listę