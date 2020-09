Barbara Kurdej-Szatan została mamą. Pokazała pierwsze zdjęcia dziecka

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka Hanna. W maju 2020 roku aktorka i muzyk potwierdzili doniesienia, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejny potomek. 23 września urodził się synek pary. „Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda” – napisał Rafał Szatan na Instagramie. Muzyk do postu dołączył zdjęcie z dzieckiem. Kilka ciepłych słów skierował także w kierunku swojej żony Barbary Kurdej-Szatan. „Jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was! No... to mamy już komplet” – czytamy w emocjonalnym wpisie.

Również sama aktorka zamieściła na Instagramie post, w którym pojawiły się nie tylko zdjęcia z sesji ciążowej, ale także pierwsze zdjęcia synka. Jak się okazuje, chłopiec otrzymał imię Henryk. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo gratulacji od internautów oraz gwiazd. „Pięknego Heniutka witamy na świecie. Henio i Aleś pozdrawiają” – napisała Katarzyna Zielińska. „Kocham! Całuję! Ciocia już nie może się doczekać” – dodała Joanna Koroniewska. „Cudeńko kochane witaj na świecie Heniu. Brawa dla dzielnej mamy” – gratulowała Paulina Krupińska. „Henio, nareszcie jesteś! piękna i dzielna Mama” – napisała Maria Dębska.

