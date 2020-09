„Gra o tron”. Marcin Gortat pokazał zdjęcia z podróży, o jakiej marzą fani

Dubrownik w Chorwacji to miejsce, które stało się przedmiotem licznych podróży fanów „Gry o tron”. Nad Adriatykiem można bowiem spotkać krajobrazy, które znamy z kultowej produkcji HBO. To mury Starego Miasta zagrały Królewską Przystań (King's Landing). Na schodach w Dubrowniku kręcono słynny „walk of shame” Cersei, fortyfikacje wybrzeża Dalmacji widzieliśmy w bitwie o Blackwater.

Wszystkie te fakty musiałby być nieobce Marcinowi Gortatowi. Były koszykarz, jak na prawdziwego fana przystało, pojawił się w Chorwacji ze zdjęciami kadrów z serialu, a następnie odnalazł miejsca, w których powstawały. Trzeba przyznać, że solidna robota!

Aktorzy „Gry o tron” spodziewają się dziecka

Tymczasem w weekend dowiedzieliśmy się, że znana z serialu para – Kit Harington i Rose Leslie, czyli Jon Snow i Ygritte, spodziewają się pierwszego dziecka. Aktorzy poznali się na planie superprodukcji HBO i, podobnie jak granych przez nich bohaterów, połączył ich romans. W 2018 roku Kit i Rose wzięli ślub.