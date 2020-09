Lara Gessler w końcówce ciąży. Mama przygotowała dla niej niespodziankę

Minione miesiące to intensywny czas dla Lary Gessler. Córka słynnej restauratorki zaszła w ciążę, a równocześnie kończyła prace nad swoją książką „Orzechy i pestki. Przewodnik mistyczno-kulinarny”, do której materiał zbierała podczas podróży w ciągu ostatnich trzech lat. – Połowa tej książki to są historie orzechów i pestek, jak towarzyszyły nam jako ludzkość przez setki, a nawet tysiące lat – zaznaczyła.

Pytana o samopoczucie w trakcie ciąży, Lara Gessler stwierdziła, że czuje się „absolutnie fantastycznie” . – Gdyby nie fakt, że nie mogę leżeć na brzuchu, naprawdę nie bardzo zauważyłabym zmianę – powiedziała. – Nic z klasycznych dolegliwości ciążowych, ani zmiany nastrojów, ani nudności; nic mnie nie dotknęło – opowiadała.

Lara Gessler w ciąży. Niespodzianka od Magdy Gessler

W pewnym momencie prowadzący pokazali niespodziankę, którą przygotowała dla Lary Gessler jej mama. – To, co widzę, obserwując ciebie, Twoje zachowanie, Twój wygląd... Ja jeszcze nie widziałam osoby tak zdyscyplinowanej, świadomej swojego porodu, bardzo naturalnego, zgodnego ze swoją energią – mówiła na nagraniu Magda Gessler. Restauratorka pokazała przy okazji zdjęcie Lary z czasów, gdy ta była dzieckiem. – Cieszę się, że prowadzisz swoją ciążę bardzo naturalnie, jesteś aktywna zawodowo, ale też jesteś świadoma tego, co będzie się z tobą działo – zwróciła się do córki gwiazda „Kuchenny rewolucji” . Na zakończenie życzyła Larze, by wszystko dalej było dobrze.

