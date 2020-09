Sophie Turner pokazała zdjęcia z okresu, gdy była w ciąży. Aktorka wygląda pięknie

Sophie Turner, dwa miesiące po urodzeniu córeczki, postanowiła pokazać na Instagramie zdjęcia, z okresu, gdy była w ciąży. Fani zobaczyli trzy fotografie, na których widać aktorkę i jej ciążowy brzuch. Na pierwszym zdjęciu aktorka pozuje w basenie ze swoim psem, na drugim siedzi na leżaku w upalny dzień, a na trzecim widać tylko jej brzuch i rękę jej męża Joe Jonasa.

Para powitała swoją córkę Willę na świecie 22 lipca. Dziewczynka przyszła na świat w szpitalu w Los Angeles. „Sophie Turner i Joe Jonas z przyjemnością ogłaszają narodziny ich dziecka” – napisał w oświadczeniu przesłanym do CNN przedstawiciel Sophie Tuner.

Sophie Tuner i Joe Jonas pobrali się w ubiegłym roku. Doszło do dwóch ceremonii – jednej w Las Vegas i drugiej – bardziej wystawnej uroczystości we Francji.

W jednym z ostatnich z udzielonych wywiadów aktorka mówiła, że bardzo podoba jej się czas w izolacji. – Jestem introwertykiem, gdy mogę spędzić w domu cały dzień, chętnie to robię. To dla mnie świetne – przyznała. Dodała jednak, że ciężej izolację znosi jej mąż Joe Jonas. – Jest duszą towarzystwa. Dla niego to jak więzienie, ale ja na tym dobrze wychodzę – żartowała.