Armie Hammer sprzedaje swój dom. Tak mieszkał aktor znany z filmu „Tamte dni, tamte noce”

Aktor kupił dom niecałe dwa lata temu za 4,7 mln dolarów, a teraz postanowił go sprzedać. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w lipcu on i jego długoletnia żona Elizabeth Chambers, ogłosili separację, dlatego najpewniej w najbliższym czasie nie zamieszkają wspólnie.

Dom w Hancock Park został zbudowany w latach 20. XX wieku i posiada dużo oryginalnych detali architektonicznych z tamtych lat. Rezydencja ma trzy piętra i na zewnątrz utrzymana jest w klasycznym stylu Tudorów – czerwoną cegłę, ręcznie ciosane belki, ołowiowe okna i dwuspadowy, stromy dach. Wewnątrz jednak Hammer wprowadził nowoczesny styl – neutralne odcienie i świeżo wyszlifowane drewniane podłogi w jasnych kolorach.

Po wejściu do domu ogromne wrażenie robi klatka schodowa i hall z wysokimi sufitami. Później przechodzimy do salonu ze wspaniałymi oryginalnymi drewnianymi belkami oraz nowoczesnym kominkiem. Kolejnym pomieszczeniem jest formalna jadalnia oraz współczesna kuchnia. Na parterze znajduje się również biblioteka, pokój śniadaniowy i pomieszczenie dla służby. W sumie w domu jest siedem sypialni i sześć łazienek.

Zdjęcia posiadłości możecie obejrzeć w naszej galerii.