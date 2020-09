Emilia Clarke szczerze o swojej chorobie i śmierci ojca. „To otworzyło mi umysł”

Zeszłej wiosny gwiazda „Gry o tron” opublikowała na łamach „The New Yorkera” osobisty esej zatytułowany „A Battle for My Life” (Walka o moje życie – pol.), w którym ujawniła, że miała dwa tętniaki mózgu i przeszła w związku z tym dwie operacje, z których jedna obejmowała nagłe otwarcie jej czaszki i ponad miesiąc bolesnego powrotu do zdrowia. Teraz, w nowym wywiadzie z Raisą Bruner z „Timesa” wyjaśniła, w jaki sposób jej doświadczenia z chorobą, pomogły jej zbudować psychiczną zbroję, która przydała się podczas walki z pandemią COVID-19.

– Kiedy osobiście jesteś bliska śmierci – ja w tym miejscu byłam dwukrotnie – ujawnia się rozmowa, którą prowadzisz ze sobą, która także idzie w parze z docenieniem tego, co masz, ludzi, którzy są tutaj z tobą – powiedziała Clarke. Oprócz swoich doświadczeniach z tętniakami mózgu w 2011 i 2013 roku, aktorka odniosła się także do śmierci swojego ojca w 2016 roku. – Utrata mojego taty była prawdopodobnie najbardziej intensywnym doświadczeniem mojego życia. A zrozumienie tego i odnalezienie się w tej sytuacji, wbrew intuicji, otworzyło mi umysł na tak wiele spraw. Kiedy naprawdę zrozumiesz i poczujesz smutek, którego wszyscy teraz doświadczamy podczas globalnej pandemii, budujesz zrozumienie, a smutek z natury sprawia, że jesteś bardziej empatyczny dla innych – podkreśliła.