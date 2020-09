Prace nad drugą częścią „Avatara” zakończone. Cameron: Mamy też 95 proc. trzeciego filmu

W rozmowie z Arnoldem Schwarzeneggerem podczas 2020 Austrian World Summit James Cameron poinformował, że zakończyły się zdjęcia do „Avatara 2” , a „Avatar 3” jest w 95 proc. ukończony. Reżyser podał, że z powodu pandemii koronawirusa, ekipa straciła 4,5 miesiąca pracy. W rezultacie studio filmowe Disney, przesunęło datę premiery drugiego filmu na grudzień 2022 roku. – To nie znaczy, że mam dodatkowy rok na ukończenie filmu, ponieważ w dzień, w którym dostarczymy „Avatara 2” zaczniemy po prostu pracować nad ukończeniem „Avatara 3” – powiedział. – Więc tu jesteśmy. Kręcimy w Nowej Zelandii – podał.

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego musimy czekać aż do 2022 roku na premierę drugiej odsłony filmu, skoro jego produkcja została już zakończona. To wszystko przez to, że obraz pełen jest efektów CGI – nadal zatem wiele jest do zrobienia w postprodukcji. James Cameron zdradził już jakiś czas temu, że akcja filmu będzie toczyła się na kilka lat po zakończeniu historii zekranizowanej w 2009 roku. Jake i Neytrii wciąż będą razem, a nawet doczekają się dziecka. Jedną z bohaterek drugiej części „Avatara” będzie ośmioletnia córka pary.