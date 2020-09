Córka Madonny wzięła udział w sesji zdjęciowej. 23-latka promuje znaną markę

Przypomnijmy, Madonna ma w sumie sześcioro dzieci: Lourdes Leon, Rocco Ritchie, Davida Banda Mwale Ciccone Ritchie, Mercy James, Estere Ciccone, Stelle Ciccone. Dwójka z nich to jej biologiczne dzieci, a czworo to adoptowani Malawijczycy. Najmłodsze są bliźniaczki – Stella i Estere, które urodziły się w lutym 2017 roku. To właśnie najstarsza córka gwiazdy pop wzbudziła ostatnio zainteresowanie serwisów plotkarskich. Lourdes Leon, która swoje imię zawdzięcza słynącej z sanktuarium miejscowości we Francji, wzięła udział w sesji zdjęciowej realizowanej przez dom mody Stelli McCartney we współpracy z marką Adidas.

Niespełna 24-letnia celebrytka od lat jest związana z szeroko rozumianą kulturą. Podjęła studia na kierunku szuka performatywna na University of Michigan, a w swoim portfolio ma już występy w kilku sesjach zdjęciowych. Promowała m.in. markę Material Girl utworzoną przez Madonnę oraz brała udział w reklamie firmy Jean Paul Gaultier. Teraz zapozowała przed obiektywem Brianny L. Capozzi, występując w sportowych ubraniach z kolekcji jesień-zima 2020. Efekty sesji pokazała na Instagramie, gdzie śledzi ją niemal 55 tys. użytkowników.