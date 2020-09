1800 mieszkańców South Parku zasiadło na stadionie Denver Broncos. Bez obaw! Mają maseczki

W środę 30 września o godzinie 20:00 na Comedy Central będzie miał swoją premierę pierwszy w 23-letniej historii emisji serialu godzinny odcinek „South Park” . Tematem będzie pandemia koronawirusa.

Wszystko wskazuje na to, że twórcy programu „South Park” zadbała o odpowiednią reklamę nadchodzącego odcinka popularnego show. Ponieważ stadiony sportowe na całym świecie w czasie pandemii są w zasadzie całkowicie puste lub tylko częściowo wypełnione, ekipa zajmująca się reklamą serii zrobiła wszystko, co jej w mocy, aby spowodować uczucie przebywania w tłumie podczas meczu NFL nadawanego na żywo w telewizji. Krzesełka stadinu zostały wypełnione kartonowymi bohaterami „South Parku” . Pojawił się oczywiście Eric Cartman, Kyle Broflovski, Stan Marsh, Jerome McElroy i inni - w sumie 1800 mieszkańców tytułowego miasteczka. Co więcej - każdy z nich przestrzega przepisów wyznaczonych na czas pandemii i ma na sobie maskę. Zdjęcia z wydarzenia udostępnili sami twórcy serialu na Facebooku.

O czym będzie godzinny odcinek specjalny „South Parku” ?

W zwiastunie widzimy Randy'ego Marsha, który ogłasza coś w stylu „pandemicznej uroczystości”, próbując zarobić na kryzysie, Cartmana, który panikuje, że władza zmusza go do powrotu do szkoły, Kyle'a martwiącego się dystansem społecznym i scenę z dziećmi w szkolnej klasie, zachowującymi wszelkie wytyczne, które mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zamiast nauczyciela, za biurkiem siedzi policyjny detektyw.

Oficjalny opis odcinka brzmi: „Randy próbuje pogodzić się ze swoją rolą w wybuchu pandemii COVID-19, podczas gdy koronawirus stało się nie lada wyzwaniem dla mieszkańców South Parku. Dzieci wracają do szkoły, jednak szybko orientują się, że nic nie jest, jak dawniej – ani ich nauczyciele, ani ich klasa, ani nawet Eric Cartman”.

„Miasteczko South Park”

„Miasteczko South Park” to amerykański serial animowany dla dorosłych tworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a. Główni bohaterzy to czterej chłopcy – Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman i Kenny McCormick. Premierowy odcinek serialu wyemitowany został w amerykańskiej telewizji w sierpniu 1997 roku i od tamtej pory produkcja cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Wybrane odcinki i sezony serialu oglądać można na Netfliksie.

