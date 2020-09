W serialu „Przyjaciele” grała żonę Rossa, lesbijkę Carol. Opowiedziała o hejcie, z jakim się spotkała

W serialu „Przyjaciele” Carol Willick poznaje Susan Bunch na siłowni. Kobiety zaprzyjaźniają się i żona Rossa Gellera szybko uświadamia sobie, że jest lesbijką. Dlatego postanawia rozstać się ze swoim mężem i budować swoje dalsze życie z nową wybranką. Sytuacja nieco się komplikuje po tym, jak Carol dowiaduje się, że jest w ciąży z dzieckiem Rossa. Ostatecznie dzielą się jednak obowiązkami związanymi z opieką i wychowaniem Bena i każde z nich znajduje miłość u innych osób.

W rozmowie z „Now To Love” wcielająca się w postać Carol Jane Sibbett opowiedziała, że nie było łatwo jej w tamtych czasach grać lesbijkę. – Szybko po premierze serialu, pojawił się obowiązek stawienia czoła wszystkim ludziom, którzy mówili, że to źle, w tym mojemu ojcu, który miał w związku z tym bardzo trudne doświadczenia – wyznała. Aktorka podkreśliła, że chociaż czuła miłość społeczności LGBTQ+ i było to „niesamowite” , czuła, że spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność za wytłumaczenie wszystkim ludziom, którzy nie akceptowali osób homoseksualnych, że miłość, to miłość. – Byłam w wielu amerykańskich programach, podczas których z widowni słyszałam głosy, że nie powinnam tego robić, bo to czy tamto – przyznała. – Musiałam im to wszystko wykładać. Czułam, że bardzo ważne jest dla mnie to, aby dać im do zrozumienia, że miłość jest najważniejsza (...) To był mój największy obowiązek, aby upewnić się, że ludzie to wiedzą – mówiła.

Jane Sibbett niedawno ujawniła, że początkowo miała zagrać w serialu Rachel Green, jednak ze względu na to, że zaszła w ciążę, została ostatecznie wykluczona z tej roli i przypadła jej postać Carol.

„Przyjaciele” – o czym jest serial?

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.

Wszystkie sezony serialu „Przyjaciele” są dostępne na platformie Netflix.

