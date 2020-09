Chris Hemsworth w nowym filmie Netfliksa. Powstaje kontynuacja „Tyler Rake: Ocalenie”

Film oparty jest na opowiadaniu George'a Saundersa „Escape from Spiderhead” , który opublikował w swojej bestsellerowej antologii z 2013 roku „Dziesiąty grudnia” (ang. „Tenth of December” ). Opowieść Saundersa pojawiła isę po raz pierwszy w magazynie „The New Yorker” w 2010 roku, zyskując duże uznanie za pomysłowe podejście do tematu miłości i horroru. Scenariusz na podstawie opowiadania autora napisało duo Rhett Reese i Paul Wernick znani z „Deadpoola” i „Zombieland” .

Akcja rozgrywa „Spiderhead” się w przyszłości. Więźniowie mogą starać się o skrócenie wyroków, jeżeli zgłoszą się na ochotnika do badań medycznych. Film tworzy Joseph Kosinski, reżyser „Top Gun: Maverick” . Jak pisze portal Deadline, obsadę do obrazu wybrał sam autor opowiadania. W filmie, oprócz Chrisa Hemswortha zobaczymy między innymi Miles Teller ( „Whiplash” , „Cudowne tu i teraz” , „Niezgodna” ) i Jurnee Smollett ( „Ptaki Nocy” , „Zakazane pragnienia” , „Pełna chata” ).