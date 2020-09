„Quebonafide: Romantic Psycho Film" już do obejrzenia za darmo w internecie. Zobaczcie zwiastun!

Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji. Spotkania z ludźmi, oderwanie od codzienności i odkrywanie nowych, fascynujących miejsc: od Rosji, przez Chiny, po Mongolię, inspirują go do pracy nad płytą „Romantic Psycho". Producent filmu Red Bull Media House daje widzom możliwość nie tylko podejrzenia wyprawy sławnego rapera od kulis (a oglądamy go m.in. w pociągu, hotelu o niskim standardzie, podziemnym studiu nagrań i na pustyni Gobi), ale przede wszystkim zobaczenia, jaki Quebonafide jest naprawdę. Z dala od sceny, na której przyjmuje określoną pozę – showmana, bożyszcza tłumów – i w momentach, które z wyobrażeniem fanów o sukcesie i gwiazdorskim życiu nie mają nic wspólnego.

Producentem filmu jest Red Bull Media House, który od lat tworzy najwyższej jakości treści skupiające się na tematyce sportowej, kulturalnej oraz lifestyle'owej. Produkcje były wielokrotnie nagradzane w najbardziej prestiżowych konkursach filmowych – w tym roku otrzymały aż sześć nominacji do Sports Emmy Awards. Bogate portfolio Red Bull Media House prezentuje również światowej widowni niesamowite wyczyny lokalnych bohaterów, czego przykładem jest dokument o skialpiniście Andrzeju Bargielu i pierwszym zjeździe na nartach z K2. Wszystkie produkcje są dostępne na darmowej platformie Red Bull TV.