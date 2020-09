Netflix. Nowości w październiku. Co obejrzymy? Lista i daty premier

„Somebody Feed Phil” sezon 4. – 30 października

Twórca serialu „Wszyscy kochają Raymonda”, Phil Rosenthal, podróżuje po świecie, poznając lokalne kuchnie i kultury Bangkoku, Lizbony, Meksyku oraz innych miast.



„Suburra” sezon 3. – 30 października

Rok 2008. Konflikt wokół terenu w nadmorskim miasteczku niedaleko Rzymu przeradza się w walkę na śmierć i życie między gangsterami, skorumpowanymi politykami i Watykanem.



„Noc oczyszczenia: Anarchia” – 23 października

Podążająca samochodem młoda para stara się dotrzeć do domu przed coroczną czystką. Nagle na moście auto odmawia posłuszeństwa.



„Wyprawa na Księżyc” – 23 października

Dziewczyna buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca.



„Gambit królowej” – 23 października

Genialna osierocona dziewczyna zmaga się z nałogiem i próbuje zostać najlepszą szachistką świata.



„Barbarzyńcy” – 23 października

Losy trzech osób krzyżują się podczas bitwy w Lesie Teutoburskim w 9 roku p.n.e., kiedy to germańscy wojownicy powstrzymali rozprzestrzenianie się Cesarstwa Rzymskiego.



„Alienista: Anioł ciemności” – 22 października

Koniec XIX wieku. Ilustrator podejmuje współpracę z psychologiem, by rozwiązać sprawę seryjnego mordercy grasującego w Nowym Jorku.



„Rebeka” – 21 października

Po burzliwym romansie z przystojnym wdowcem Maximem de Winter (Armie Hammer) w Monte Carlo, świeżo zaślubiona młoda kobieta (Lily James) przybywa do Manderly – imponującej rodzinnej posiadłości swojego nowego męża na wietrznym wybrzeżu Anglii. Naiwna i niedoświadczona wkracza w nowe życie, stojąc w cieniu Rebeki, wytwornej pierwszej żony Maxima, o której pamięć za wszelką cenę stara się utrzymać gospodyni domowa, pani Danvers (Kristin Scott Thomas).



„Niewyjaśnione tajemnice” – 19 października

Wciągająca kontynuacja kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania.



„Proces Siódemki z Chicago” – 16 października

Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.



„Rewolucja” – 16 października

Przyszły wynalazca gilotyny odkrywa chorobę, która sprawia, że arystokraci mordują ludzi z niższych klas społecznych.



„Arrow” sezon 7. – 15 października

Po katastrofie morskiej na bezludnej wyspie zostaje odnaleziony milioner. Gdy mężczyzna wraca do cywilizacji, postanawia walczyć ze złem i łapać przestępców.



„Poradnik łowczyni potworów” – 15 października

Gdy jej podopieczny zostaje porwany przez potwory, opiekunka Kelly Ferguson dołącza do tajnej organizacji chroniącej dzieci, które mają zmienić świat.



„Boże Ciało” – 13 października

Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Nawiedzony dwór w Bly” – 9 października

Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Hubie ratuje Halloween” – 1 października

Dobrotliwy, ale strachliwy Hubie z Salem w Massachusetts nie należy do ulubieńców mieszkańców. Nie przeszkadza mu to jednak bronić ich przed złem podczas Halloween.



„David Attenborough: Życie na naszej planecie” – 4 października

Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości.



„Wampiry kontra Bronx” – 2 października

Trójka zadziornych chłopaków z szybko bogacącego się osiedla na Bronksie odkrywa spisek, który może wyssać całe życie z ich ukochanej społeczności.



„Emily w Paryżu” – 2 października

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



„Koszmar z ulicy Wiązów” – 1 października

Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci.



„Annabelle” – 1 października

Mia otrzymuje od męża zabytkową lalkę, która po napadzie na ich dom zostaje opętana przez okultystów i terroryzuje małżeństwo.



„Spider-Man Uniwersum” – 1 października

Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Chwała” – 1 października

Podczas wojny secesyjnej generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć oddział składający się z czarnoskórych żołnierzy. Ich dowódcą zostaje biały pułkownik, Robert Gould Shaw.



„Halloween” – 1 października

W przeddzień Halloween ze szpitala psychiatrycznego ucieka niebezpieczny morderca, Michael Myers, który kieruje się do rodzinnego miasta. Jego śladem rusza wieloletni psychiatra, doktor Loomis.



„Szkoła czarownic” – 1 października

Nastoletnia Sarah przeprowadza się do małego miasteczka, w którym odkrywa, że pochodzi z rodu czarownic.



„Carmen Sandiego” sezon 3. – 1 października

Złodziejka, która wykorzystuje swoje umiejętności w dobrej sprawie Carmen Sandiego podróżuje po świecie, udaremniając złowieszcze plany V.I.L.E.