Internautki radzą Kurdej-Szatan ws. dziecka. Jest odpowiedź aktorki

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka Hanna. W maju 2020 roku aktorka i muzyk potwierdzili doniesienia, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejny potomek. W środę 23 września Rafał Szatan poinformował fanów o narodzinach synka. Muzyk do postu dołączył zdjęcie z dzieckiem. Kilka ciepłych słów skierował także w kierunku swojej żony Barbary Kurdej-Szatan. „Jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was! No... to mamy już komplet” – czytamy w emocjonalnym wpisie.

Internauci radzą, Kurdej-Szatan odpowiada

Barbara Kurdej-Szatan również zamieściła na Instagramie zdjęcia z noworodkiem. Aktorka pochwaliła się także fotografią z pierwszego spaceru. „Pierwszy spacer. Jest szczęście!!!” – napisała. „Tylko pamiętajcie, że na spacer lepiej zabrać gondolę”, „W gondoli dziecko jest bardziej ergonomicznie ułożone, fotelik powinien służyć tylko do przejazdów, dziecko, zwłaszcza małe nie powinno spędzać w nim dużo czasu” – radziły internautki „Wiedziałam, że ktoś da taki komentarz” – odpowiedziała kolejna.

Inni użytkownicy mediów społecznościowych komplementowali wygląd aktorki, a jeszcze kolejni zwracali uwagę na to, że „wózek jest niczym bolid ze »Star Warsów«”. „Obiecuję, że wrzucę z gondolą też” – odpowiedziała aktorka.