Powstaje kontynuacja filmu „Król Lew”. Zaskakujący wybór reżysera

Jeff Nathanson, który napisał scenariusz do ostatniej części, wraca do gry i ukończyć już miał wstępną wersję scenariusza do kontynuacji „Króla Lwa” . Film realizowany będzie przy użyciu fotorealistycznej technologii, którą reżyser Jon Favreau wykorzystał w filmie z 2019 roku i „Księdze dżungli” z 2016 roku.

Nie znamy jeszcze oczywiście daty premiery filmu, ani daty rozpoczęcia produkcji obrazu, jednak portal Deadline podaje, że to priorytet dla działu Seana Baileya po tym, jak odświeżoną wersja "Króla Lwa" z 2019 roku, zarobiła 1,6 miliarda dolarów na całym świecie.

Z przecieków medialnych wynika jednak, że opowieść będzie nadal badać mitologię postaci, w tym historię pochodzenia Mufasy. Ponadto spodziewane jest, że producentami kontynuacji „Króla Lwa” będą Adele Romanski i Mark Ceryak - partnerzy Jenkinsa z Patel.

„Król Lew” z 2019 roku został wyreżyserowany przez Jona Favreau i wyprodukowany przez Walt Disney Pictures. Był to remake filmu animowanego o tym samym tytule z 1994 roku.

