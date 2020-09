Jim Parsons ujawnił, że on i jego mąż, mieli koronawirusa. Aktor opisał objawy

W wywiadzie dla Jimmy'ego Fallona, Parsons opowiedział o tym, jak on i jego mąż przechodzili chorobę. – Nie wiedzieliśmy, co to jest. Wiedzieliśmy, że jesteśmy przeziębieni i straciliśmy zmysł węchu i smaku – wyjaśnił. Aktor żartował, że on i Spiewak żałowali tylko, że nie czują smaku potraw, które jedzą, ponieważ to właśnie jedzenie stało się ich ulubionym zajęciem, podczas gdy przebywali w izolacji z powodu pandemii.

Fallon pytał także Parsonsa o to, jak wyglądało jego życie po zakończeniu pracy nad serialem „Teoria wielkiego podrywu” . – Przypomina to chwilę, gdy ktoś umiera, i przez jakiś czas jest tak monumentalny moment – wydaje ci się, że to uczucie nigdy się nie skończy. A potem mija dziewięć miesięcy, a ty zdajesz sobie sprawę z tego, że życie toczy się dalej. Był to słodko-gorzki moment, ale już czuje się dobrze – podkreślił.