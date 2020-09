Zendaya zagra legendarną piosenkarkę. O czym będzie film „Be My Baby”?

Ze wstępnych ustaleń wynika, że produkcją filmu zajmie się wytwórnia A24 przy współpracy z New Regency. Do scenariusza na tę chwilę przypisywany jest laureat nagrody Pulitzera, dramaturg Jack Sibblies Drury. W rolach producentów wynieniani są: Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly i Zendaya. Jonathan Greenfield i Spector będą producentami wykonawczymi.

Portal Deadline informuje, że podobnie jak Aretha Franklin osobiście poparła Jennifer Hudson do zagrania jej w biografii „Respect” , Spector wybrała Zendayę, na aktorkę, która wcieli się w piosenkarkę we wczesnych latach jej kariery. Artystka dorastała w hiszpańskim Harlemie i wraz ze swoją starszą siostrą Estelle Bennett i ich kuzynką Nedrą Talley, założyła zespół The Ronettes. Grupa szybko podpisała kontrakt z wytwórnią Phila Spectora Philles Records i tam wyprodukowany został ich przełomowy hit z 1963 roku „Be My Baby” , rozsławiony też przez film „Dirty Dancing”.

Spector ostatecznie – jak już wiemy – wyszła za mąż za Phila Spectora i jak opisywała w swojej książce – był to wielki błąd. Artystka pewnego dnia miała obudzić się, widząc kraty zainstalowane w oknach ich rezydencji. Po rozwodzie piosenkarka długo walczyła o prawa do swojej muzyki i ostatecznie trafiła do Rock and Roll Hall of Fame.