Październik w HBO GO – nowe filmy i seriale. Co warto obejrzeć?

Wśród premier serialowych znajdzie się między innymi szwedzka produkcja HBO Europe zrealizowana na podstawie głośnego bestsellera Fredrika Backmana „Miasto niedźwiedzia”. Jest to wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanego Petera Grönlunda opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały, a także ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Inną premierą nadchodzącego miesiąca będzie serial HBO „Od nowa” o odnoszącej sukcesy terapeutce, której idealne życie z dnia na dzień wywraca się do góry nogami. Na ekranie zobaczymy doskonałych aktorów w rolach głównych Nicole Kidman oraz Hugh Granta, a partnerują im Edgar Ramírez czy Donald Sutherland. Inną produkcją z lubianym i docenianym aktorem w roli głównej będzie też serial „Na poboczu”, w którym w postać charyzmatycznego polityka Petera Laurence'a, bez skrupułów i wyrzutów sumienia dążącego do zrealizowania własnego programu politycznego, zagra Hugh Laurie (19 października). Dla miłośników komedii przygotowana została premiera komediowego mockumentu pt. „Inni rodzice”, skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole. A widzowie, którzy mają ochotę na historię miłosną będą mogli sięgnąć po „Trygonometrię” – kameralny serial przedstawiający współczesną historię pewnego miłosnego trójkąta.

Z nowymi sezonami powrócą do HBO GO „Hiszpańska księżniczka”, czyli historia o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora oraz serial Cinemax „Wojownik” opowiadający o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny. Natomiast fani żywych trupów ucieszą się na pewno z premiery dziesiątego już sezonu serialu „The Walking Dead”.

„Kolor z przestworzy” – premiera 30 października

Tajemniczy meteoryt komplikuje życie rodziny, która postanawia porzucić miasto i przenieść się na wieś. Nicolas Cage w jednej z głównych ról.



„Dobre rady Johna Wilsona” – premiera pierwszego odcinka 29 października, kolejne w czwartki

Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



„To: Rozdział 2” – premiera 25 października

Dorośli członkowie „Klubu frajerów” powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.



„21 mostów” – premiera 25 października

Zhańbiony detektyw nowojorskiej policji próbuje ze wszystkich sił dorwać zabójców policjantów. Chadwick Boseman w głównej roli.



„Od nowa” – premiera 26 października o 3:00 rano, kolejne w poniedziałki

Nicole Kidman jako odnosząca sukcesy terapeutka, której z pozoru idealne życia z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Siempre, Luis” – premiera 22 października

Inspirujący portret emigranta z Puerto Rico, który przez ponad trzy dekady pomagał kształtować politykę Nowego Jorku.



„Trygonometria” – premiera pierwszego odcinka 19 października, kolejne w poniedziałki

Kameralny serial przedstawiający perypetie miłosnego trójkąta.



„Miasto niedźwiedzia” – premiera pierwszego odcinka 18 października, kolejne w niedziele

Opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały i ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Ekranizacja głośnego bestsellera Fredrika Backmana.



„Ślicznotki” – premiera 18 października

Jennifer Lopez jako doświadczona striptizerka, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street.



„Był sobie pies” II – premiera 17 października

Druga część opowieści o pociesznym psie, którego czekają nowe przygody.



„Dzika karta: Upadek radiowego pyskacza” – premiera 15 października

Historia popularnego nowojorskiego gospodarza radiowego, którego błyskotliwa kariera zakończyła się za sprawą uzależnienia od hazardu.



„Acasa, mój dom” – premiera 15 października

Po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu, romska rodzina zostaje zmuszona do przeniesienia się do wielkiego miasta. Nagroda za zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance.



„Hiszpańska księżniczka” sezon 2. – 12 października

Drugi sezon serialu opowiadającego o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora.



„Małe kobietki”– premiera 11 października

Ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.



„Ucieczka z Pretorii” – premiera 10 października

Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze.



„Paskudy. UglyDolls” – premiera 10 października

Mieszkańcy spokojnego Uglyville wybierają się w podróż za górę, aby odkryć i zrozumieć miasteczko Perfection.



„Dawka szczęścia” – premiera 8 października

Opowieść o skomplikowanym, pełnym nałogów życiu bułgarskiej dziennikarki Veseli Totevej.



„Doom Patrol” sezon 2. – premiera pierwszego odcinka 6 października

Drugi sezon komiksowego serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów.



„Mroczne wody” – premiera 4 października

Mark Ruffalo jako adwokat korporacyjny, który wytacza pozew przeciwko chemicznemu gigantowi.



„Lekcja miłości” – premiera 4 października

Historia o odwadze, miłości i pasji. Nagradzany film dokumentalny HBO Europe przedstawia historię Joli – kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą.



„Trygonometria” – 3 października, cały sezon

Nowy, kameralny serial przedstawiający perypetie współczesnego miłosnego trójkąta.



„Jakub, Mimmi i gadające psy” – premiera 3 października

Dziesięcioletni Jakub musi dogadać się ze swoją apodyktyczną kuzynką i bandą gadających psów, aby uchronić miejscowy park przed zniszczeniem.



„Replikanci” – premiera 2 października

Keanu Reeves jako naukowiec pragnący przywrócić do życia swoich bliskich, którzy zginęli w wypadku samochodowym.



„Agenci chaosu” – premiera pierwszego odcinka 1 października, kolejny w następny czwartek

Dwuczęściowy dokument o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.



„Inni rodzice” – premiera: 1 października, oba sezony

Dwa sezony komediowego mockumentu, skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole.



„The Walking Dead” – 1 października, odc. 1-15; 31 października – odc. 16

Dziesiąty sezon serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie.



„Powrót do Epipo” – premiera 1 października

Wyreżyserowany przez Judit Oláh film dokumentalny odsłaniający mroczne tajemnice kultowego węgierskiego letniego obozu dla dzieci i młodzieży.



„Paradise Hills” – premiera 1 października

Majętni rodzice wysyłają niepokorną nastolatkę do tajemniczej szkoły, w której mają zostać wyeliminowane wszystkie jej negatywne nawyki. Milla Jovovich w jednej z głównych ról.