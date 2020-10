Dominika Chorosińska zdradziła męża, ale para kryzys ma za sobą. „Nikt nie jest idealny”

– Bycie ojcem to najważniejsze zadanie mężczyzny – przekazał w wywiadzie dla „Dobrego tygodnia” Michał Chorosiński, który jesienią po raz kolejny ma zostać ojcem. Aktor mówił również o budowaniu związku. Przypomnijmy, żona Chorosińskiego w przeszłości zdradziła go ze starszym mężczyzną, z którym doczekała się dziecka. Po tym kryzysie małżeństwo aktorów zawisło na włosku, ale para zażegnała już kryzys, czego dowodem jest kolejna ciąża posłanki PiS z Chorosińskim.

– Nie ma recepty, która jest odpowiednia dla wszystkich. Każdy wypracowuje swoje sposoby, sprzymierzeńcem jest czas. Czas na poznanie siebie, wzajemną akceptację wad i zrozumienie, że nikt nie jest idealny. Wspólne szukanie kompromisów. W końcu praca nad sobą według starej zasady: chcesz zmienić świat, zacznij od siebie – mówił aktor. Mąż parlamentarzystki nie chciał z kolei wypowiadać się na temat wiary, której znaczenie niejednokrotnie podkreślał razem z żoną. – Doświadczenie nauczyło mnie, żeby wiarę pozostawić w sferze osobistej – stwierdził.

Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska (z domu Figurska) jest znana m.in. z ról w serialach „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Singielka” czy „Prawo Agaty”. Zagrała także w filmie „Smoleńsk”. W 2019 roku postanowiła wejść do świata polityki. Wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości z 9. miejsca w okręgu nr 4 (Warszawa). Hasło, którym reklamował się Chorosińska wywołało wiele kontrowersji. Na plakatach wyborczych kandydatki znajdował się slogan: Rodzina sercem Europy. W swoim spocie wyborczym Chorosińska podkreślała, że jest żoną i matką pięciorga dzieci, a do Parlamentu Europejskiego startuje, ponieważ chciała rozwijać i chronić prawa rodzin oraz podkreślić rolę i godność współczesnej kobiety.

Internauci zarzucali Chorosińskiej hipokryzję. Przypomnieli, że w przeszłości miała romans z o 10 lat starszym reżyserem, dla którego odeszła od męża Marcina Chorosińskiego. Aktorka zaszła w ciążę z kochankiem. Jej związek nie przetrwał jednak długo. Po jakimś czasie Dominika Chorosińska wróciła do męża, który uznał dziecko reżysera za własne. Obecnie jest posłanką na Sejm IX kadencji z ramienia PiS.