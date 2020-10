Widzowie oburzeni sukienką jurorki „Mam talent”. Złożyli ponad 230 skarg

Amanda Holden od samego początku, a więc od ponad 13 lat, jest jurorką w programie „Britain's Got Talent”, brytyjskiej wersji „Mam talent”. Jest to jeden z najbardziej popularnych talent show na świecie. W brytyjskiej wersji oprócz Amandy Holden w jury zasiadają łowca talentów Simon Cowell, piosenkarka Alesha Dixon oraz aktor David Williams. Po ostatnim odcinku programu do Ofcomu, brytyjskiego organu regulującego rynek mediów wpłynęło ponad 230 skarg. Powód? Strój 49-letniej jurorki. Amanda Holden miała na sobie granatową suknię z odważnym wycięciem i nie mniej odważnym dekoltem.

Amanda Holden - kim jest?

Urodzona 16 lutego 1971 r. w brytyjskim mieście Portsmouth Amanda Holden od 2007 r. zasiada w jury show „Britain's Got Talent”. Z wykształcenia jest aktorką. W 1992 r. ukończyła Mountview Theatre School. Występowała w Bournemouth Pavilion Theatre. W 1993 r. zadebiutowała w brytyjskim serialu In Suspicious Circumstances. Widzowie mogą ją także kojarzyć z produkcji takich jak m.in.: „Miłosna hipnoza”, „Pieśń przyszłości” czy „Dzikie serca”. Brała udział w kampanii organizacji walczącej o prawa zwierząt PETA. Prywatnie jest związana z przedsiębiorcą Chrisem Hughesem, z którym ma troje dzieci.