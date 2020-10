Trwają zdjęcia do „Stranger Things”. Twórcy pokazali tajemnicze ujęcie

„Tymczasem w Upside Down” – czytamy w poście Netfliksa, do którego dołączono zdjęcie klapsa filmowego na tle starego zegara. Przypomnijmy, wspomniane Upside Down to tzw. Druga Strona, czyli alternatywna rzeczywistość w serialu „Stranger Things”. Tym samym twórcy dali znać widzom, że pracują nad kolejnym, czwartym już sezonem produkcji. Nie podano jednak jeszcze daty premiery najnowszej odsłony produkcji, ale zdaniem zagranicznych mediów nie należy spodziewać się nowych odcinków przed wakacjami 2021 roku.

Koniec serii i zwiastun

Przypomnijmy, już na początku lipca bracia Matt i Ross Duffer przekazali, że finał 3. sezonu „Stranger Things” był pierwszym krokiem w kierunku planowanego zakończenia całej serii. Przyznają, że pierwotnie nie wiedzieli, jak skończy się ta historia. – Od dłuższego czasu znamy zakończenie. Szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy, czy uda nam się nakręcić więcej niż jeden sezon, więc podoba nam się to, że ta pierwsza część może funkcjonować na zasadzie własnego tworu, prawie jak seria limitowana. Ale historia miała potencjał, aby wyjść poza to. Mamy w głowie zakończenie – przyznał Matt Duffer w rozmowie z Deadline.

Netflix już wcześniej zaskoczył fanów. W Walentynki 14 lutego zaprezentował pierwszy zwiastun czwartego sezonu serialu „Stranger Things”. Ogłoszono wtedy też powrót w 4. sezonie znanej i kochanej przez fanów postaci.

„Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić, że produkcja »Stranger Things 4« jest w toku, a jeszcze bardziej z tego, że ogłaszamy powrót Hoppera! Chociaż to akurat nie do końca dobra wiadomość dla naszego”Amerykanina", który jest więziony na śnieżnym pustkowiu Kamczatki, gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi... i nie tylko” – podali twórcy jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa. „Tymczasem w USA pojawi się nowe zagrożenie – coś długo dotąd skrywanego, coś, z czym wszystko jest związane... Czwarty sezon zapowiada się być najstraszniejszym do tej pory i nie możemy się doczekać, aż wszyscy go zobaczą. Tymczasem – módlcie się za Amerykanina” – dodali bracia Duffer.