„Takie biedne, chore na nienawiść trolle, muszą z tym żyć”. Paulina Młynarska odpowiada internaucie

„Miejsce Mocy na Krecie. Asany i wgląd w siebie. Co drenuje Twoją życiową energię? Jak to powstrzymać? Jak odróżnić więź od uwikłania? I czy miał rację Jean Paul Sartre mówiąc, że »piekło to inni«? Taka rozkmina u nas” – napisała Paulina Młynarska na Facebooku. Dziennikarka do postu dołączyła zdjęcie grupy ćwiczących osób.

„Twoje miejsce jest w szkole, nie na Krecie. Podstawówka to trochę mało” – napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych pod omawianym postem. Paulina Młynarska nie pozostawiła złośliwego komentarza bez odpowiedzi. „A jednak jestem na Krecie. W ślicznym domu z widokiem na morze i góry, szczęśliwa, zdrowa, wesoła i spełniona. A takie biedne, chore na nienawiść trolle jak Ty, muszą z tym żyć” – napisała.

Dziennikarka mogła liczyć na wsparcie swoich obserwatorów. „No cóż, wielu magistrów, doktorów, ba, nawet profesorów mogłoby pozazdrościć twojej wiedzy i mądrości”, „Po co pan pisze takie bzdury? Nie lepiej zająć się swoim życiem i zrobić coś fajnego dla siebie? Pozdrawiam”, „Jest Pani przykładem, że nie tylko tytuły naukowe się liczą, ale elokwencja, elegancja, szerokie horyzonty i inteligencja. A także charakter” – czytamy w komentarzach.