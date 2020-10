„Taniec z gwiazdami”. Widzowie oburzeni zachowaniem Krzysztofa Ibisza

Oczy widzów ostatniego odcinka „Tańca z gwiazdami” były szczególnie zwrócone na jedną parę: Sylwię Madeńską oraz Mikołaja Jędruszczaka. Kilka dni temu zwycięzcy pierwszej edycji programu "Love Island", poinformowali publicznie o rozstaniu. Mikołaj Jędruszczak w obszernym wpisie na Instagramie przyznał, że „jest to najtrudniejsza decyzja w jego życiu, jednak jest ona zgodna z jego zasadami i wartościami, które wyznaje”. „Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć” – tłumaczył.

Mimo tego, para nie zdecydowała się na rezygnację z udziału w Tańcu z gwiazdami. Media donosił jednak, że relacje między Madeńską a Jędruszczakiem były bardzo napięte, a atmosfera na sali treningowej fatalna. Para zebrała najmniej głosów widzów i musiała pożegnać się z programem.

„No to jak jest z tą miłością u was?”

Sporo emocji wśród widzów wzbudziło zachowanie prowadzącego program Krzysztofa Ibisza. Po ogłoszeniu werdyktu publiczności oraz jurorów, gospodarze show podeszli do Jędruszczaka i Madeńskiej. – No to jak jest z tą miłością u was? Jest w końcu czy jej nie ma? Powiedzcie, bo nie wytrzymam – zapytał Krzysztof Ibisz. Po tych słowach zapadło krępujące milczenie. Po dłuższej chwili ciszy Ibisz i Sykut-Jeżyna szybko zmienili temat. Zdaniem sporej części widzów zachowanie prowadzącego program było niestosowne. „Jak można pytać przed kamerami o takie rzeczy?”; „wstyd i żenada”; „kompletny brak klasy”; „spektakl obliczony na oglądalność, bez patrzenia na uczucia uczestników”; „czy prowadzący myślą, zanim coś powiedzą na wizji?” – pisali w komentarzach w mediach społecznościowych oburzeni internauci.