„Zakrwawiona” Rozenek-Majdan na Instagramie.„W życiu nie zawsze idzie tak, jak trzeba”

Małgorzata Rozenek zdecydowała się spróbować swoich sił w aktorstwie. 42-latka wystąpi w nowej produkcji Patryka Vegi. – Bardzo cenię Patryka, dlatego że jest najbardziej kasowym polskim reżyserem. Oprócz tego stworzył swój podpis. Jego filmy są bardzo charakterystyczne. Gdyby włączyć film i zapytać, kto go wyreżyserował, od razu widać, że są to produkcje Patryka – powiedziała Rozenek-Majdan dodając, że „bardzo się cieszy na współpracę i ma wrażenie, że będzie o tym filmie głośno”.

Jak podkreśliła celebrytka, nowa produkcja reżysera „ma być spektakularnym filmem a ona sama zagra w niej jedną z głównych ról”. – Będę jedną z głównych postaci – przekazała. Rozenek-Majdan zdradziła, że nie zagra w filmie samej siebie. – Zagram zupełnie inną postać. Mam już kilka dni zdjęciowych za sobą i muszę powiedzieć, że dużo osób mnie nie rozpoznawało. Charakteryzacja zajmuje nam ponad 3 godziny i to jest naprawdę różna osoba ode mnie. I to mnie najbardziej cieszy w tej przygodzie. To na pewno będzie film, który wzbudzi zainteresowanie, i tematyką i obsadą i pomysłem – zapewniła.

„Czy to nie przesada?”

Jedno ze zdjęć z planu filmowego trafiło ostatnio na Instagramowy profil celebrytki. „W życiu nie zawsze idzie tak, jak trzeba” - napisała Rozenek-Majdan. Nie wszyscy internauci zrozumieli, że wygląd gwiazdy TVN na fotografii to efekt charakteryzacji. „Pani Małgosiu z szacunkiem ale czy to nie przesada? jak będzie będzie miała okres to zrobi pani zdjęcie zakrwawionej podpaski?” - zapytała jedna z obserwatorek na Instagramie.

„W kategorii »najgłupszy komentarz« jesteś na podium” - odpowiedziała Rozenek-Majdan.