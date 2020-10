Szelągowska miała wypadek na planie „Totalnych remontów”. „Nie mogłam chodzić”

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Była także gospodynią programów: „Polowanie na kuchnie”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje” czy „Przestrzenie Szelągowskiej”, które był emitowane przez TVN, TVN Style oraz HGTV. Obecnie prowadzi w stacji TVN Style program „Tu jest pięknie”. Ponadto, jedną z najważniejszych premier jesiennej ramówki stacji TVN w 2020 r. są „Totalne remonty Szelągowskiej”, czyli format w którym Dorota Szelągowska w kilka dni będzie przeprowadzała z ekipą totalną metamorfozę domu lub mieszkania. Ich właścicieli do programu w tajemnicy zgłosili bliscy. Ta niezwykła niespodzianka to wyraz wdzięczności za bezinteresowność i gotowość do poświęceń, jakie ci zawsze im okazywali.

Jak się okazuje, popularna prezenterka uległa wypadkowi na planie nowego programu. Był on na tyle poważny, że Dorota Szelągowska przez dłuższy czas nie mogła się swobodnie poruszać. – Podczas programu też pękła mi przepuklina w kręgosłupie i wysunął mi się dysk, więc nie mogłam chodzić. Jak zobaczycie, że kuleję w paru odcinkach, to było wtedy, kiedy umierałam – opowiadała. Prezenterka dodała, że kontuzja uniemożliwiała się jej normalne chodzenie. Zdradziła, że nadal nie wróciła jeszcze do pełnej formy sprzed wypadku. Z jej relacji wynika, że widzowie będą mogli zobaczyć, co dokładnie się wydarzyło, w jednym z odcinków programu.