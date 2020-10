Październik z europejskim dokumentem w tle. Nowości na HBO

„Niesieni muzyką” – 22 października

Historia niezwykłego zespołu muzycznego, który od przeszło 20 lat koncertuje na całym świecie Grupa ‘The Tap Tap’ została założona przez uczestników warsztatów muzycznych Instytutu im. Jedlička, ośrodka edukacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, który działa na zasadzie non-profit. Lider zespołu Šimon Ornest pomaga muzykom osiągnąć w pełni zasłużony sukces i uznanie, a podczas inspirujących występów zespołu walczy ze stygmatyzacją i uprzedzeniami wobec osób niepełnosprawnych. Filmowcom udaje się uchwycić ewolucję kilku muzyków na przestrzeni lat. Kamera towarzyszy im w codziennym życiu i na próbach koncertów. Obserwuje też ich prywatne relacje i randkowe doświadczenia. Twórcy pokazują relacje między muzykami oraz między nimi a ich mentorem, którego praca poprawia wizerunek osoby z niepełnosprawnościami w niekonwencjonalny sposób. Reżyser Radovan Síbrt nakręcił utrzymany w realistycznej konwencji dokument obserwacyjny, którego bohaterami są pełni energii, dowcipni i bezkompromisowi muzycy oraz ich ekscentryczny lider. Twórca obrazu tak mówi o swoim dziele: „Nawet jeśli początkowo było to dla mnie trudne, starałem się nakręcić film w podobny sposób, w jaki członkowie zespołu godzą się ze swoim przeznaczeniem: bez sentymentu, bezsensownej litości lub politycznej poprawności, za to z odrobiną czarnego humoru”. Producentami filmu są Alžbeta Karásková, Karel Poupě ze spółki PINK Productions oraz Hanka Kastelicová i Tereza Polachová z HBO Europe. Film miał swoją międzynarodową premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Dokumentalnym Hot Docs Canadian w Toronto.



„Acasa, mój dom” – 15 października

Przez 20 lat rodzina Enache, dziewięcioro dzieci i ich rodzice, mieszkała na dzikich terenach bukaresztańskiej delty, opuszczonego zbiornika wodnego znajdującego się na rogatkach tętniącej życiem metropolii. Jej członkowie spali w chacie na brzegu jeziora, łowili rękami ryby i żyli zgodnie z rytmem wyznaczanym przez pory roku. Kiedy na terenie delty zaczyna powstawać park narodowy, bohaterowie zmuszeni są porzucić swój niekonwencjonalny styl życia i przeprowadzić się do miasta, gdzie zamiast wędki każdy trzyma w ręku smartfona, a dzieci zamiast bawić się popołudniami uczą się na lekcjach czytania i pisania. Członkowie rodziny z trudem aklimatyzują się do życia w nowoczesnej cywilizacji i walczą, żeby przeprowadzka nie odbiła się na ich wzajemnych relacjach. Każdy z nich zaczyna kwestionować swoje miejsce w świecie i zastanawiać się nad swoją przyszłością. Acasă, mój dom to opowieść o Goliacie i Dawidzie, tylko tym razem ten drugi przegrywa w starciu. Reżyserii obrazu podjął się debiutant Radu Ciorniciuc. Produkcja będąca koprodukcją HBO Europe została nagrodzona za zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance. Film prezentowany był również na Krakowskim Festiwalu Filmowym, na którym otrzymał Złoty Róg - główną nagrodę w konkursie dokumentalnym.



„Lekcja miłości” – 4 października

„Ta cząstka życia należy do mnie!” – mówi Jola, uciekając po 45 latach od pełnego przemocy małżeństwa. Wreszcie bawi się w towarzystwie przyjaciółek, tańczy, śpiewa i niespodziewanie podczas lekcji Bachaty poznaje przystojnego mężczyznę. Czy w wie­ku 69 lat będzie gotowa otworzyć się na pierwszą w swoim życiu miłość? Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego oczekiwali od niej inni. Jako matka sześciorga dzieci i żona porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubrania i udawała, że wszystko jest w porządku. Jednak pewnego dnia coś w niej pęka – Jola odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i zacząć żyć pełnią życia. Spotyka się z przyjaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech, pisze wiersze i piosenki. Śpiewa o miłości – uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka Wojtka, który traktuje ją jak królową. Czy będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przypuszczała. Reżyserkami filmu dokumentalnego Lekcja miłości są Kasia Mateja i Małgorzata Goliszewska, która wraz z Anną Stylińską stworzyła scenariusz produkcji. Film powstał przy wsparciu finansowym PISF. HBO Europe jest koproducentem obrazu.



„Powrót do Epipo” – 1 października

Pod koniec lat 80. wielu nastoletnich Węgrów marzyło o wyjeździe na pewien niezwykły obóz letni. Podczas trwającego trzy tygodnie turnusu, nastoletni chłopcy i dziewczęta zostawiali za sobą realia ostatnich dni ustroju socjalistycznego i wkraczali w baśniowy świat krainy Epipo – miejsca, gdzie działa się magia, dzieci odgrywały różne role i wymyślały swój własny język. Charyzmatyczny kierownik obozu potrafił oczarować dzieci, jednak oprócz niewinnych gier na terenie obozu systematycznie dochodziło też do upokarzania i nadużyć, co skrzętnie przez lata ukrywano. Pewnego dnia, córka jednej z byłych mieszkanek krainy Epipo, reżyserki Judit Oláh, oświadcza, że chce pojechać na ten letni obóz i nieoczekiwanie okazuje się, że jej matka z trudnością podejmuje decyzję o wysłaniu dziecka na wakacje. Po 25 latach milczenia Judit ponownie spotyka się ze swoimi towarzyszami dziecięcych zabaw, aby zrozumieć, dlaczego hermetyczny i tajemniczy świat mrocznych tajemnic Epipo jest nadal obecny w życiu każdego z nich. Dokument został wyprodukowany przez Campfilm, a HBO Europe jest jego współproducentem. Film miał swoją światową premierę na festiwalu CPH:DOX w Kopenhadze.