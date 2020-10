Była gwiazda „M jak miłość” wraca do telewizji. Zagra w „Barwach szczęścia”

W serialu „M jak miłość” Marta Juras wcieliła się w Erykę Buford – partnerki Mikołaja Roznerskiego, przyrodniej siostry Janki i wnuczki siostry Lucjana. Bohaterka ta chciała odebrać Mostowiakom dom w Grabinie. Po jakimś czasie Juras zniknęła jednak z produkcji i poświęciła się życiu rodzinnemu u boku innego partnera.

Teraz Juras powraca do Telewizji Polskiej. Tym razem zagra rolę Gabrieli Niedzielskiej w „Barwach Szczęścia” . Postać ta to była dziewczyna homoseksualnego Darka (Andrzej Niemyt ). Będzie to pierwszy występ aktorki od czasu „M jak miłość” .



„Barwy szczęścia”

