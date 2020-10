„Dom z papieru”. Berlin bohaterem nowego nagrania Netfliksa

Możemy usłyszeć opinie na temat Berlina od fanów z Meksyku, Toronto, Kapsztadu, Kopenhagi, Barcelony i innych dużych miast. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia na temat poświęcenia bohatera serialu „Dom z papieru” .

Potwierdzony już jest piąty sezon serialu „Dom z papieru” . Netflix ogłosił to w lipcu ubiegłego roku. Kolejna odsłona kręcona będzie w Hiszpanii, Danii i Portugalii, a ostatnia seria składać się będzie z 10 odcinków. Produkcja rozpoczęła się 3 sierpnia.