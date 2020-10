„Nowa zbroja, ten sam Wiedźmin”. Henry Cavill pręży muskuły, zapowiadając drugi sezon

Już w listopadzie 2019 roku Netflix ogłosił, że „przygoda Geralta dopiero się zaczyna” i w planach jest 2. sezon serialu „Wiedźmin”. Prace na planie kolejnej części serii, które trwały w Arborfield Studios, około 60 km od Londynu, zostały jednak przerwane z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Wznowienie zdjęć planowano mniej więcej między czerwcem, a lipce. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal Variety, drugi ma mieć 8 odcinków. Premierę 2. sezonu przed przerwaniem zdjęć planowano na wiosnę 2021 roku.

O czym będzie drugi sezon Wiedźmina?

Na temat fabuły drugiego sezonu mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno 2. sezon opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Dlatego z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. „O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postaci zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodała.

Obsada i ekipa

Netflix oficjalnie potwierdził, że w drugim sezonie zobaczymy ponownie Henry’ego Cavilla w roli Geralta, Anyę Chalotrę jako Yennefer i Freyę Allan jako Ciri. Oprócz tego, jak poinformowali sami aktorzy, powrócą Royce Pierreson jako Istredd i MyAnna Buring jako Tissaia de Vries. Showrunnerką serialu oczywiście nadal pozostanie Lauren S. Hissrich, a jednym z producentów wykonawczych ponownie będzie Tomek Bagiński. Wiadomo też, że na planie pojawi się nowa specjalistka od kostiumów. Lucinda Wright ma zastąpić Tima Aslama.

Nowe postaci w „Wiedźminie”

Lauren Schmidt Hissrich potwierdziła, że w 2. sezonie zobaczymy Kima Bodnia, aktora znanego z serialu HBO„Obsesja Eve” jako Vasemira. Pojawią się ponadto Kristofer Hivju („Gra o Tron”) jako Nivellen, Yasen Atour jako Coen, Agnes Born jako Vereena, Paul Bullion jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen jako Eskel, Aisha Fabienne Ross jako Lydia van Bredevoort i Mecia Simson jako Francesca Findabair. Wszyscy wymienieni dołączą do Cavilla jako Geralta z Rivii, Anyi Chalotry jako czarodziejki Yennefer, Frei Allan jako księżniczki Ciri oraz kilku innych powracających członków obsady.

Znaczenie rodziny w „Wiedźminie”

– Prawdopodobnie moimi ulubionymi dodatkami do 2. sezonu są nowi wiedźmini – powiedziała Hissrich. – W 1. sezonie poznaliśmy Geralta, który jest naszym najlepszym przykładem wiedźmina. Mamy jeszcze jednego wiedźmina Remusa, którego spotykamy w odcinku 103, który jednak szybko umiera (śmiech – red.). Dla nas najistotniejsze było to, aby przywrócić Geralta do jego korzeni i o to, aby nauczyć innych, sąd się wziął, jaka jest jego historia i poczucie rodziny – mówiła. – Kiedy mówię o „Wiedźminie” zawsze mam na myśli trzy postaci – Geralta, Ciri i Yennefer – którzy tworzą coś w rodzaju rodziny. To dla mnie najważniejsza część serii. A kiedy zaczynamy wyobrażać sobie rodzinę, zaczynamy myśleć również o jej pochodzeniu. Czasami jest to matka i ojciec, czasem to krewni. Dla Geralta to jego bracia, bractwo wiedźminów. Dlatego bardzo się cieszę, że poznamy Vasemira, który jest dla niego przyszywanym ojcem, a także wszystkich tych mężczyzn, z którymi wychowywał się, odkąd skończył siedem lat – mówiła.

Jedna oś czasu i retrospekcje

Lauren Schmidt Hissrich przekazała ponadto, że koniec z wieloma osiami czasu, z którymi mieliśmy do czynienia w 1. sezonie serialu. – Oczywiście to była jedna z bardziej kontrowersyjnych kwestii w pierwszej części. To dalej coś, czego będę bronić w kontekście opowiadania historii. Naszym celem było to, aby widz poznał każdą postać – podkreśliła. Jak dodała, teraz ich drogi się łączą i w 2. sezonie dlatego będziemy mieli do czynienia z jedną osią czasu. Przyznała jednak, że będą pojawiały się retrospekcje i inne tego typu zabiegi.