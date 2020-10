„Milionerzy”. Padło pytanie o milion złotych! Znasz odpowiedź?

W poniedziałek w programie „Milionerzy” Hubert Urbański kolejny raz odczytał pytanie za milion złotych. „Żydowskie Święto Świateł zwane też Chanuką, trwa osiem dni. Ile świątecznych świec płonie ósmego dnia na specjalnym świeczniku?” – brzmiało zagadnienie. Uczestnik musiał wytypować poprawną odpowiedź z czterech opcji: sześć, siedem, osiem lub dziewięć świec.

Dawid Michalewski niestety wskazał błędną odpowiedź – zamiast osiem, zaznaczył odpowiedź siedem świec. Tym samym nie wygrał miliona, a do domu wrócił z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych.

„Milionerzy” – zasady programu

Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie skorzystać może z trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.