„House of the Dragon”. Paddy Considine zagra Viserysa I w prequelu „Gry o tron”

Jak podaje portal „Variety”, Considine zgłosił się na casting do roli króla Viserysa I Targaryena. To piąty król z dynastii Targaryenów, zasiadający na Żelaznym Tronie. Był smoczym jeźdźcem, który latał na Balerionie. Cechowała go hojność, uprzejmość i otwartość. Po jego śmierci rozpoczęła się wojna domowa o sukcesję, nazywana Tańcem Smoków, pomiędzy jego synem Aegonem II oraz córką Rhaenyrą.

Paddy Considine ostatnio zagrał w serialu „Dzień trzeci” z Jude'em Law'em, a wcześniej oglądać go mogliśmy w innej produkcji HBO „Outsider”.

Premiera serialu „House of the Dragon” , rozgrywać się będzie kilkaset lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” i opowiadać będzie o historii Domu Targaryenów. Jego premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Wiadomo, że pierwszy sezon produkcji liczył będzie 10 epizodów.