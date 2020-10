Netflix kasuje kolejny serial – nie będzie 4. sezonu „GLOW”. Smutne oświadczenie twórców

Jak podają dziennikarze portalu „Variety” , porzucenie pomysłu na 4. sezon serialu „GLOW” wynika z opóźnień w produkcji, spowodowanych pandemią koronawirusa. „Podjęliśmy trudną decyzję, aby nie produkować kolejnego sezonu serialu »GLOW« z powodu koronawirusa, którego pandemia sprawia, że kręcenie tego fizycznie intymnego programu z ogromną obsadą jest szczególnie trudne” – czytamy w oświadczeniu rzecznika Netfliksa. „Jesteśmy wdzięczni twórcom – Liz Flahive, Carly Mensch, Jenji Kohan i wszystkim scenarzystom, obsadzie oraz ekipie za podzielenie się tą historią o niesamowitych kobietach z »GLOW« z nami oraz z całym światem” – podkreślono.

Na początku 2020 roku rozpoczęła się produkcja 4. sezonu serialu, która jednak musiała zostać przerwana z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Informator związany z serią przekazał w rozmowie z „Variety” , że wszyscy aktorzy zostali w pełni opłaceni pracę nad 4. sezonem „GLOW” .

„To była najlepsza praca”