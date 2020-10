Blanka Lipińska i Baron nie są już razem. Rozstanie nastąpiło tuż przed urlopem

Jeszcze kilka tygodni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych Blanka Lipińska zapowiadała, że zamierza wspólnie z gitarzystą Afromental trenować kitesurfing. Jeszcze w poniedziałek 5 października muzyk zapewniał, że jego nieobecność nie oznacza niczego poważnego, jest tylko odpowiedzą na potrzebę „spędzenia czasu osobno”. Okazało się jednak, że było to coś więcej.

We wtorek 6 października Blanka Lipińska przesłała „Gali” oświadczenie w tej sprawie. „Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem” – pisała. „To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu” – dodawała.

Prośba do mediów i fanów

Autorka „365 dni” zwróciła się też z apelem do dziennikarzy i internautów. „Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie” – prosiła.