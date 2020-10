Fanka zarzuciła Dodzie hipokryzję. „W d***e byłaś i g***o wiesz”

„Lubicie jak to robie wiec dobra,uwaga -obalam kolejny mit na swój temat. Jestem CHŁOPCZYCĄ. Nienawidze się pindrzyć,stroić,spędzać godzin w wannie ze świecami i wszystkich kobiecych rytuałów. Jeszcze dodatkowo jestem ekscentryczką wiec przyjaciele wciąż biją sie z myślami czy bliżej mi do Włóczykija czy Małej Mi z filmu „muminki”. Łatwiej zmiksować – wyjdzie Doda” – informowała na Facebooku wokalistka (pisownia oryginalna). Dalej mogliśmy przeczytać o upodobaniu celebrytki do „męskich” rozrywek i męskiego towarzystwa.

„O matko ! hipokryzja do kwadratu! Mówi to osoba, która w sposób szczególny uwielbia się pindrzyć, która na różne gale nakłada na siebie tony makijażu i ubiera takie sukienki, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich wokoło” – pisała internautka. „Ty jesteś taką kobietą, która wręcz kocha się pindrzyć i pokazywać całemu światu. Oglądałam z Tobą wiele wywiadów i wręcz zabiegasz o atencję, bo co chwilę pytasz jak wyglądasz itd. Jesteś właśnie przykładem kobiety, która ma wręcz obsesję na punkcie swojego wyglądu i zwracania na siebie uwagi” – pisała dalej (również zachowaliśmy pisownię niezmienioną).

Na takie oskarżenia Doda odpowiedziała krótko i mało dyplomatycznie. „Widzisz jak się poświęcam dla kreacji scenicznej i show biznesu ? W dupie byłaś i gowno wiesz my sweet Bitch” – podsumowała. Komentujący na jej profilu stwierdzili, że odpowiedź artystki była „prymitywna” i „chamska”. Część jednak stanęła w obronie krytykowanej piosenkarki, co doprowadziło do sporów rozciągających się na około 250 komentarzy.