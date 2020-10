Nicole Kidman, Meryl Streep i inne sławy w filmie „Bal” Ryana Murphy'ego. Mamy pierwsze zdjęcia z produkcji Netfliksa!

„Bal” – o czym będzie musical?

Gwiazdy nowojorskiej sceny Dee Dee Allen (w tej roli trzykrotna laureatka Oscara Meryl Streep) i Barry Glickman (zdobywca nagrody Tony James Corden) przeżywają kryzys swojej sławy: ich nowe i bardzo drogie show na Broadway'u okazało się klapą, która może zaważyć na ich karierze. W międzyczasie w małym miasteczku w stanie Indiana, młoda licealistka Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) doznaje zupełnie innego zawodu: mimo wsparcia ze strony dyrektora liceum (Keegan-Michael Key), przewodnicząca rady szkoły (Kerry Washington) nie wyraża zgody, by Emma zabrała swoją dziewczynę Alyssę (Ariana DeBose) na szkolny bal. Dee Dee i Barry widząc w trudnej sytuacji dziewczyny szansę na odbudowanie swojego wizerunku, ruszają jej z pomocą, zabierając ze sobą Angie (zdobywczyni Oscara Nicole Kidman) i Trenta (Andrew Rannells) – kolejną parę cynicznych aktorów szukających trampoliny do sławy. W miarę rozwoju wydarzeń sprawy nieoczekiwanie zmieniają obrót i kierująca się początkowo wyłącznie egoistycznymi pobudkami czwórka łączy siły, by podarować Emmie noc, podczas której będzie mogła w końcu poczuć się sobą.

Bal to spektakularna i wzruszająca adaptacja nagradzanego i nominowanego do nagrody Tony broadwayowskiego musicalu autorstwa Chada Beguelina, Boba Martina i Matthewa Sklara.

Obsada i twórcy



Za reżyserię obrazu odpowiada Ryan Murphy ( „Ratched” , „Chłopcy z paczki” , „Hollywood” ), a scenariusz napisali Bob Martin i Chad Beguelin. Producentami są: Ryan Murphy, Dori Berinstein, Bill Damaschke, Alexis Martin Woodall i Adam Anders.

W „Balu” zagrali: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington, Jo Ellen Pellman oraz Tracey Ullman, Kevin Chamberlain, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler i Nathaniel J. Potvin

Premiera filmu „Bal”

Premiera musicalu „Bal” już 11 grudnia na Netflix.

QUIZ:

Quiz z serialu „Ratched”. Jak uważnie oglądałeś produkcję Netfliksa?