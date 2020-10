„Selling Sunset” na Netflix. Davina Potratz odchodzi z Oppenheim Group. Co dalej z programem?

Potratz zdradziła, że odchodzi z grupy Oppenheim za pośrednictwem oświadczenia przesłanego do magazynu „People”. Dołączy teraz do konkurenta firmy Douglasa Ellimana w Beverly Hills. „Jestem naprawdę podekscytowana, że mogę być tego częścią” – napisała Potratz o swoim nowym miejscu pracy. „Mam doświadczenie w sprzedaży i marketingu nowych produktów deweloperskich, więc jest to dla mnie po prostu wspaniała okazja” – przekazała.

„Davina zawsze była ogromnym atutem”

Wiadomo, że między Daviną Potratz, a jej byłym szefem Jasonem Oppenheimem nie doszło do kłótni w związku z tym, że kobieta zrezygnowała z pracy w jego firmie. „Davina zawsze była ogromnym atutem i cenioną agentką w Oppenheim Group, a także przyjaciółką, której decyzje zawodowe bardzo szanuje i popieram. Zawsze będę chciał dla Daviny wszystkiego, co najlepsze i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuować współpracę” – podał Jason Oppenheim w oświadczeniu dla „People”.

Potratz przekazała, że brat bliźniak Jasona, który niedawno opuścił rodzinny biznes, aby samodzielnie rozwinąć swoją działalność, był „bardzo smutny” ze względu na jej decyzję, jednak „absolutnie ją rozumie”.

Co z 4. sezonem „Selling Sunset”?

Pomimo tego, że program „Selling Sunset” koncentruje się na życiu i pracy agentów Oppenheim Group, Potratz mówi, że nie planuje opuszczać serii po przeprowadzce do Douglasa Ellimana. „Mam nadzieję, że nadal będę częścią obsady” – mówi. „Bretta też nie ma już w Oppenheim Group, więc nie sądzę, żeby to w ogóle było problemem” – dodała.

Trzy sezony programu „Selling Sunset” oglądać można na platformie Netflix.