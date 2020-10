Magdalena Boczarska na okładce „Vogue’a". Fani pomylili aktorkę z inną gwiazdą

Magdalena Boczarska znalazła się na okładce magazynu „Vogue Polska”, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktorka pozuje w burgundowym płaszczu i szeroko się uśmiecha. Zdecydowana większość internautów komplementowała wygląd Boczarskiej i zachwycali się ostatecznym efektem sesji. „Liczyłam, że kiedyś panią zobaczę na okładce tego magazynu. Gratulacje!”, „Wyglądasz olśniewająco”, „Czekałem na ten dzień”, „To najlepsza okładka polskiego »Vogue’a«” – czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.

Boczarska na okładce „Vogue’a”. Fani pomylili aktorkę z inną gwiazdą

Trzeba jednak przyznać, że pojawiły się głosy internautów, którzy mieli pewne „ale”. „Gdy zobaczyłam okładkę, byłam pewna, że to pani Aneta Kręglicka”, „Fajna okładka tylko pani Boczarska zupełnie do siebie niepodobna”, „Ja w pierwszej chwili myślałam, że to Marcelina Zawadzka. Tak przepiękna uroda pani Boczarskiej została »zagłuszona« – komentowali nieco zawiedzeni użytkownicy mediów społecznościowych.