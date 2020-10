„The Rock” pobił kolejny rekord. Ponad 200 mln obserwujących na Instagramie po tym, jak poparł Bidena

Warto zauważyć, że liczba osób obserwujących profil „The Rocka” wzrosła gwałtownie po raz kolejny po tym, jak poparł oficjalnie Joe Bidena w wyścigu o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych.

Aby uczcić ten kamień milowy, jakim jest zyskanie na Instagramie ponad 200 mln obserwujących, aktor zamieścił 4-minutowy klip, w którym udzielił on „życiowej lekcji” swoim fanom. „Zawsze mów swoją prawdę” – podkreślił, nawiązując do polityki. „Oto czego nauczyłem się w ciągu ostatnich kilku tygodni – być może znajdziesz w tym coś wartościowego i zastosujesz to w swoim życiu. Zawsze mów swoją prawdę. A kiedy to robisz – staraj się mówić z godnością, współczuciem, szacunkiem, opanowaniem i empatią” – przekonywał. „Nawet, gdy rozmowy stają się niewygodne, kiedy podchodzisz do nich z szacunkiem i troską – po tej drugiej stronie dyskomfortu jest jasność i postęp” – dodał.