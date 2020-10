Gwiazda „M jak miłość” skrytykowała Trzaskowskiego. „Macie nas w du***”

Rafał Trzaskowski we wpisie zamieszczonym wieczorem 8 października przyznał, że już od pewnego czasu obawiał się objęcia Warszawy strefą żółtą. Po ogłoszeniu decyzji o wprowadzeniu tej strefy na terenie całego kraju, postanowił opisać działania podejmowane przez stołeczne władze. Samorządowiec wymienił m.in. stworzenie sieci punktów pobrań czy zakupienie testów dla pracowników oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

100 tys. szczepionek

Prezydent Warszawy zapowiedział również sfinansowanie szczepień przeciwko grypie dla 100 tys. osób, które są najbardziej narażone, czyli „seniorów, dzieci do 5 roku życia, kobiet w ciąży, a także osób pracujących w oświacie i pomocy społecznej” . „Niestety, w tym momencie cały czas czekamy na szczepionki, bo obecnie ich dostępność jest bardzo niska. Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze sprowadzenie ich do kraju. Jesteśmy przygotowani – mamy zabezpieczone środki” – podkreślił. Trzaskowski wspomniał także o zakupie sprzętu dla warszawskich szpitali czy środków ochrony osobistej.

Na koniec włodarz stolicy zaapelował o przestrzeganie nowych obostrzeń. „Róbmy to nie tylko dla siebie, ale dla naszych bliskich. Główny sens noszenia maseczek w miejscach publicznych nie polega bowiem na tym, że chronimy samych siebie. Maseczka jest przede wszystkim po to, żeby chronić innych!” – przypomniał.

Anna Oberc krytykuje

Wpis Trzaskowskiego doczekał się niemal 10 tys. reakcji i tysiąca komentarzy, w tym autorstwa Anny Oberc. Aktorka, która wcielała się w Karolinę Bernsztajn w serialu „Samo życie”, grała jako Monika Wilczewska w „Singielce” czy jako Sandra w „M jak miłość” najwyraźniej postanowiła wypowiedzieć się w imieniu przedstawicieli świata kultury. 41-letnia aktorka występuje także w teatrach takich jak Kamienica, Kwadrat czy Komedia, a jak wiadomo tego typu placówki zostały mocno dotknięte skutkami pandemii.