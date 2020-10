Córka Phila Collinsa gwiazdą serialu Netfliksa. „Emily w Paryżu” bije rekordy popularności

Serial, przy którym pracował Darren Star, twórca „Seksu w wielkim mieście”, opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Choć tytułowa bohaterka nie zna języka francuskiego i początkowo nie zyskuje sympatii swoich współpracowników, postanawia się nie poddawać. Krok po kroku realizuje swój plan wypromowania marek w social mediach. A gdy udostępniony przez nią post podaje dalej Brigitte Macron, wówczas koledzy po fachu zmieniają o niej zdanie. Polacy pokochali przygody Emily. Serial bije rekordy popularności na Netfliksie. Po tygodniu od premiery jest na pierwszym miejscu na liście 10 najchętniej oglądanych produkcji.

Lily Collins - kim jest?

Główną bohaterkę gra Lily Collins, córka Phila Collinsa i jego drugiej żony Jill Tavelman. 31-latka przeprowadziła się z Anglii do Los Angeles w wieku 5 lat po rozwodzie rodziców. Ukończyła Harvard-Westlake School oraz dziennikarstwo na University of Southern California. Jako nastolatka redagowała kolumnę „NY Confidential” dla brytyjskiego magazynu "Elle Girl". Na swoim koncie ma role w produkcjach takich jak „Love, Rosie”; „Rules Don't Apply”; „Podły, okrutny, zły”; „Les Misérables” oraz „The Last Tycoon”. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 19,9 mln obserwatorów.