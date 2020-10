Gwiazda serialu TVN ma stomię, ale nie wstydzi się nagości. Pokazała odważne zdjęcia

Marianna Kowalewska nie wstydzi się swojego ciała, co udowadnia zdjęciami publikowanymi na Instagramie. Aktorka, która na co dzień korzysta ze stomii, udostępniła ostatnio serię fotografii, do których zapozowała niemal nago.

Marianna Kowalewska jest córką aktora, Macieja Kowalewskiego. Sama także postawiła na karierę aktorską, a widzowie mogli oglądać ją w produkcjach takich jak „Rojst” czy „Pułapce” emitowanej na TVN. 24-latka prowadzi również konto na Instagramie, które obserwuje ponad 18 tys. użytkowników. Niedawno Kowalewska podzieliła się tam zdjęciami, na których pozuje bez biustonosza, zakrywając jednak piersi. „Piękna”, „Petarda”, „Boska” – tego typu komentarze pojawiły się pod fotografiami aktorki. Nie brakowało jednak również krytyków jej aktywności w sieci, a jedna z użytkowniczek stwierdziła, że „coś sporo tu golizny ostatnio”. Celebrytka najwyraźniej jednak nic nie robi sobie ze słów krytyki, nie bojąc się pokazywać swojego ciała. 24-latka korzysta ze stomii i regularnie powtarza, że nie wstydzi się swojej fizyczności. „O mojej chorobie mówię otwarcie” Przypomnijmy, w styczniu Kowalewska wzięła udział w sesji zdjęciowej marki Tutti. Jest to pierwsza w Polsce marka bieliźniana, która oprócz zestawów koronkowych i lnianych sukienek, produkuje również specjalistyczną bielizną dla stomiczek. – O mojej chorobie i stomii mówię otwarcie. Chciałabym, by każdy, kto z tego powodu zmaga się z wykluczeniem, mógł w pełni rozpocząć realizację swoich marzeń i pasji. Pragnę nieść wsparcie tym, którzy wstydzą się wychodzić z domu, realizować swoje zamierzenia zawodowe lub po prostu zwyczajnie umawiać się na randki. Stomia przy odpowiedniej pielęgnacji i dobrze dobranej bieliźnie naprawdę w niczym nie przeszkadza – komentowała aktorka i ambasadorka fundacji STOMAlife.

Marianna Kowalewska ma stomię, ale nie wstydzi się nagości. Aktorka pokazuje odważne zdjęcia Galeria: