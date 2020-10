Krystyna Janda pokazała zdjęcie 16-letniej wnuczki. Podobne?

Krystyna Janda od 1974 do 1979 roku była żoną Andrzeja Seweryna, a aktorskie małżeństwo doczekało się jednej córki. Maria poszła w ślady sławnych rodziców, występując w kilkunastu filmach i regularnie pojawiając się na deskach teatru. W 2004 roku urodziła Jadwigę i to właśnie tą wnuczką pochwaliła się ostatnio Janda. „Moja wnuczka Jadzia” – napisała aktorka na Instagramie, dołączając zdjęcie 16-latki uśmiechającej się do obiektywu.

Jedna z internautek pisząc „trąci babcią” żartobliwie zasugerowała, że Jadzia jest podobna do Jandy. „Cała babcia” – stwierdziła inna z komentujących. „No, powiedziałabym Jandzia” – czytamy w kolejnym komentarzu. Niektórzy stwierdzili jednak, że 16-latka jest podobna do swojej matki. Nie zmienia to faktu, że użytkownicy Instagrama docenili urodę wnuczki aktorki, pisząc o niej „piękna dziewczyna”, „urocza młoda kobieta” czy „zjawiskowa”. Wpis doczekał się w sumie ponad czterech tysięcy polubień, a większość komentarzy jest pozytywna w wydźwięku.