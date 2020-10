Kourtney Kardashian założyła marynarkę od Maffashion. „Jaram się”

Kourney Kardashian jest celebrytką znaną z programu „Z kamerą u Kardashianów”. 41-latka ma dwie młodsze siostry: Kim i Khloe, brata Roba oraz przyrodnie siostry: Kendall Jenner i Kylie Jenner. Celebrytka nie ustępuje popularnością swojemu sławnemu rodzeństwu, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 100 mln użytkowników. Nic więc dziwnego, że jej pojawienie się w marynarce Eppram tak ucieszyło Maffashion.

„Jaram się”

Eppram to marka założona przez Lanę Nguen oraz Julię Kuczyńską. Gdy media obiegły zdjęcia Kourtney Kardashian w niebiesko-białej marynarce, temat od razu podchwyciły polskie serwisy. Sprawę skomentowała także sama Maffashion. – Nie mogę krzyczeć głośno, mam dziecko na rękach. Słuchajcie, Kourtney Kardashian założyła Eppram! Sztos! Nasza marynarka „Niagara”, dokładnie ta, ta kontrowersyjna – mówiła na nagraniu zamieszczonym na Instastory.

Maffashion nie kryła radości z takiej reklamy, jaką niewątpliwie jest pojawienie się w ubraniach jej marki znanej na całym świecie celebrytki. – Jaram się! Bo jak doskonale wiecie, dziewczyny maja dostęp do mody z najwyższej półki. Na co dzień mogą przebierać w ubraniach od największych projektantów, a wybrały Eppram! – kontynuowała nawiązując do faktu, że na ubrania jej marki zdecydowała się także przyjaciółka Kardashian, Addison Rae.