Hero Fiennes-Tiffin – 22-latek, w którym kochają się nastolatki na całym świecie. Ciekawostki o aktorze

Po tym, jak na ekrany kin w 2019 roku wszedł film „After”, aktor Hero Fiennes-Tiffin zyskał sobie rzeszę fanów, których grono powiększyło się po premierze drugiej części obrazu w 2020 roku. Teraz zapowiedziane zostały kolejne części tej historii „After We Fell” i „After Ever Happy”. O aktorze i modelu jest coraz głośniej, a my zebraliśmy kilka ciekawostek dla jego wiernych fanów.