Dorota Szelągowska znów inspiruje! Pokazała zdjęcia swojego niezwykłego biura. „Kocham to miejsce”

Dorota Szelągowska bardzo często dzieli się na Instagramie fotkami swojego mieszkania, domu na wsi czy biura. Zdjęcia wydają się uwielbiać jej fani, którzy często dopytują prezenterkę, gdzie kupiła dany przedmiot. Tym razem na jednym z ostatnich zamieszczonych zdjęć Dorota Szelągowska pokazała swoje biuro. „Kąt do pracy – biuro w domu. Kocham to miejsce” – podpisała fotografię. To i inne zdjęcia wnętrz Szelągowskiej zebraliśmy dla was w naszej galerii.

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Od wiosny 2016 jest także gospodynią programów „Polowanie na kuchnie” w TVN Style oraz „Polowanie na mieszkanie” w TVN. Od stycznia 2017 prowadziła program „Domowe rewolucje” emitowany na kanale HGTV. Jedną z najważniejszych premier jesiennej ramówki stacji TVN w 2020 r. są „Totalne remonty Szelągowskiej” , czyli format w którym Dorota Szelągowska w kilka dni będzie przeprowadzała z ekipą totalną metamorfozę domu lub mieszkania.