Mąż Anny Kalczyńskiej odchodzi z TVN-u. „16 lat to kawał życia”

O zmianach w zarządzie TVN Grupa Discovery poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Dowiadujemy się z niego, że wraz z końcem października pracę dla firmy kończą Maciej Maciejowski oraz Tomasz Marszałł. Pierwszy z wymienionych był odpowiedzialny za obszar digital. – Lata pracy w TVN były dla mnie niezwykle inspirujące. To wspaniała firma i ludzie, którym szczególnie chcę podziękować. Moje plany zawodowe idą inną drogą i cieszę się na nowe cyfrowe wyzwania – przyznał Maciejowski.

„Jestem z Ciebie dumna”

Żoną Maciejewskiego od 13 lat jest Anna Kalczyńska, z którą doczekał się trójki dzieci. Dziennikarka TVN opublikowała w poniedziałek post na Instagramie, dołączając zdjęcia swojego męża w pracy. „16 lat to kawał życia. Podsumowania zostawiam Tobie, kochany Mężu. Jestem z Ciebie dumna. Najlepiej wiem, ile serca zostawiłeś w tym miejscu. A teraz: Hajda! Do przodu!” – napisała Kalczyńska.