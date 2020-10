Karolina Pisarek pokonała chorobę. „Mówię o tym głośno, bo już czuję się dobrze”

Karolina Pisarek przyznała w jednym z wywiadów, że ma zdiagnozowaną niedoczynność tarczycy. Choroba sprawiła, że modelka, by utrzymać wagę, musi w bardzo szczegółowy sposób kontrolować to, jakie produkty spożywa.Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyne schorzenie, które dotknęło modelkę. Karolina Pisarek przyznała, że w przeszłości zmagała się również z depresją.

– Przepracowałam pewien temat. W momencie, kiedy każdy człowiek przepracowuje pewien temat, który go dotyczy, to jest w stanie o tym powiedzieć głośno i mówić o tym po to, aby motywować innych i pokazać, że jest nas więcej. Ja nie jestem jedyną osobą, która przechodziła przez pewne przykre sytuacje w moim życiu, a myślę, że każdy człowiek ma coś z tyłu głowy i po prostu trzeba się wspierać – stwierdziła. Modelka podkreśliła, że obecnie czuje się bardzo dobrze i ma nadzieję, że jej historia ośmieli inne osoby, aby nie bały się mówić o swoich problemach i szukać pomocy. – Jeśli ja powiem to głośno, to myślę, że będzie więcej osób, które się przełamią. Ja trzymam za wszystkich kciuki. Mówię o tym głośno, bo już czuję się ze sobą dobrze – dodała.

Karolina Pisarek – kim jest?

O Karolinie Pisarek stało się głośno za sprawą udziału w piątej edycji show TVN-u „Top model”. Mimo, że uczestniczka nie wygrała programu, zdobyła ogromną popularność. Od tego czasu jej kariera nabrała tempa. Jej twarz pojawiła się na okładkach wielu pism modowych, w tym zagranicznych tytułów takich jak "Harpers Bazaar" czy "Shape". Jesienią 2018 roku Karolina Pisarek zadebiutowała na wybiegu podczas Fashion Week w Miami. Fashion TV wyróżniło ją nagrodą Modelki Roku. Na swoim koncie ma tysiące sesji zdjęciowych i wiele kontraktów reklamowych. Została także doceniona przez twórców rankingu najpiękniejszych twarzy świata firmę TC CANDLER. Polka zajęła 50. miejsce i tym samym wyprzedziła min. Sophie Turner, Natalie Portman czy Selenę Gomez. Wraz z przyjaciółką Martą Gajewską-Komorowską wygrała drugą edycję programu TVN „Ameryka Express”. Obecnie jest współprowadzącą program „Top Model”.